PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en février avec Marvel’s Spider-Man 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Après l’arrivée des nouveaux jeux pour le palier Essentials du PlayStation Plus, place maintenant à ceux qui vont rejoindre l’abonnement Extra et Premium. Pour ce mois de février, Sony a mis les petits plats dans les grands avec une sélection encore une fois très variée, qui comporte même un titre phare des PlayStation Studios.
Les jeux du mois de février sur le PlayStation Plus Extra/Premium
La tête d’affiche des nouveautés pour le PlayStation Plus Extra est bien entendu Marvel’s Spider-Man 2, qui débarque sur le service deux ans et demi après sa sortie initiale. Peter et Miles devraient pousser pas mal de gens à s’abonner le temps d’effectuer leur aventure commune, mais il y a aussi d’autres jeux notables qui arrivent sur le service en ce mois de février, comme les deux premiers Monster Hunter Stories qui arrivent pile à temps pour se préparer à la sortie du troisième opus.
Voici la liste des jeux à retrouver dès le 17 février dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Marvel’s Spider-Man 2 | PS5
- Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
- Neva | PS5, PS4
- Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
- Monster Hunter Stories | PS4
- Venba | PS5
- Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5
- Rugby 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4
Cet article peut contenir des liens affiliés