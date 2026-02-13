PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en février avec Marvel’s Spider-Man 2

Les jeux du mois de février sur le PlayStation Plus Extra/Premium

La tête d’affiche des nouveautés pour le PlayStation Plus Extra est bien entendu Marvel’s Spider-Man 2, qui débarque sur le service deux ans et demi après sa sortie initiale. Peter et Miles devraient pousser pas mal de gens à s’abonner le temps d’effectuer leur aventure commune, mais il y a aussi d’autres jeux notables qui arrivent sur le service en ce mois de février, comme les deux premiers Monster Hunter Stories qui arrivent pile à temps pour se préparer à la sortie du troisième opus.

Voici la liste des jeux à retrouver dès le 17 février dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium