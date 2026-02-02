PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Février 2026

Janvier avait été un mois plutôt correct pour les abonnés du pallier Essential, avec un chouette jeu de plateforme. L’année continue d’avancer et février semble un peu plus faible dans sa proposition, avec des titres moins marquants. On pourra au moins leur admettre une certaine diversité. Voici les jeux PS Plus de février 2026.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2026 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en février sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 3 février 2026 dans la journée.

Ace Combat 7 : Skies Unknown

Ace Combat 7 : Skies Unknown est un jeu action-simulation d’avions de chasse développé par Project Aces et édité par Bandai Namco. Ce nouvel épisode vous permet d’incarner Trigger, un As du pilotage, combattant le Royaume d’Eruséa pour le compte de la Fédération d’Oséa. – Lire le test complet.

Subnautica Below Zero

Subnautica Below Zero est une extension autonome du jeu Subnautica. Quelques années après les évènements de ce dernier, Robin, une employée d’Alterra débarque dans une région polaire de la planète 4546B, dans le but de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur Samantha, décédée dans d’étranges circonstances. Robin va devoir s’adapter pour survivre dans cet environnement pas toujours accueillant. – Lire le test complet.

Ultros

Ultros est un jeu d’action et d’aventure façon metroidvania développé et édité par Hadoque. Se déroulant dans un univers Sci-Fi psychédélique aux multiples facettes, le joueur ou la joueuse y suit l’histoire d’un personnage piégé dans la boucle sans fin d’un trou noir sur le Sarcophage, un gigantesque utérus cosmique à la dérive dans l’espace abritant un être démoniaque appelé Ultros. – Lire le test complet.

Undisputed

Undisputed est un jeu de boxe anglaise accès simulation, développé par des passionnés aux côtés de professionnels du secteur, plus précisément par le studio Steel City Interactive et édité par Deep Silver. Visuels réalistes, boxeurs sous licences ainsi qu’un mode carrière sont au rendez-vous afin de proposer une expérience des plus authentiques. – Lire le test complet.