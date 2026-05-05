Le prochain Call of Duty ne sortira pas sur PS4 (et probablement pas sur Xbox One)

La génération précédente laisse enfin sa place

Call of Duty: Black Ops 7 devrait probablement être le dernier Call of Duty à sortir sur PS4. Une rumeur affirmant le contraire a commencé à faire le tour des réseaux sociaux ces derniers jours, en indiquant que le prochain épisode de la série sortirait également sur la précédente génération de consoles. Une fois n’est pas coutume, Activision a décidé de répondre directement à cette rumeur en démentant la chose, et confirme donc que le prochain Call of Duty (dont on ignore encore le nom) ne sortira pas sur PS4 :

« Pas sûr de l’origine de cette rumeur, mais ce n’est pas vrai. Le prochain Call of Duty n’est pas en développement sur PS4. »

Si le jeu n’est pas développé pour la PS4, on imagine sans mal qu’il en est de même pour la Xbox One, même si c’est Microsoft qui commande ici. La saga va donc sauter le pas et devrait sortir son prochain épisode exclusivement sur PS5 et Xbox Series, en plus du PC (en attendant de voir si la Switch 2 est au programme).