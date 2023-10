PlayStation Plus Extra : Une partie de la liste des jeux du mois d’octobre fuite, voici certains des titres qui seront proposés

Depuis la hausse du prix de l’abonnement, Sony a bien du mal à justifier ses nouveaux tarifs pour le PlayStation Plus, surtout pour ce qui est du palier Essential. Mais le catalogue Extra et Premium sauve les apparences avec une bibliothèque bien plus large et des sorties un peu plus intéressantes. Est-ce que cela sera encore le cas le mois prochain ? On en a désormais une petite idée grâce à une fuite de la sélection des jeux d’octobre, qui nous vient une nouvelle fois de billbil-kun et de Dealabs, comme tous les mois.