Gungrave G.O.R.E.

Gungrave G.O.R.E. est un jeu d'action qui marque le retour de l'anti-héros Grave, toujours accompagné par son cercueil et ses nombreuses armes à feu. On doit alors traverser plusieurs niveaux en faisant le ménage à travers les rangs ennemis grâce à un système dynamique où notre personnage peut tirer dans tous les sens et faire exploser tout ce qui est autour de lui. Bunji Kugashira est aussi l'un des personnages jouables en plus de Grave. Le jeu fait partie du label Prime Matter de Koch Media.