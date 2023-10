PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’octobre 2023

Après avoir augmenté les prix de son abonnement PlayStation Plus (et pas qu’un peu), Sony continue d’apporter trois jeux à télécharger par mois pour son premier palier. En septembre, on avait pu mettre les mains sur le reboot de Saints Row et un line-up pas si fou. Pour ce mois-ci, ça s’annonce tout de même plus sympathique. On vous présente les jeux PS Plus d’octobre 2023 en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’octobre 2023 ?

Voici les jeux disponibles en octobre 2023 pour le PlayStation Plus Essential :

Les jeux seront disponibles le mardi 3 octobre 2023 dans la journée et vous pourrez les récupérer dans l’onglet du PlayStation Plus de votre console ou via les pages produits.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol est un jeu d’horreur et de survie narratif solo développé par Striking Distance Studios et édité par Krafton. Conçu par les créateurs de la célèbre licence Dead Space, le joueur ou la joueuse doit s’enfuir et percer à jour les terrifiants secrets de l’unité à sécurité maximale Fer noir située sur la lune morte de la planète Jupiter, Callisto.

Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 est un jeu de simulation agricole où le joueur doit gérer ses champs, ses cultures et ses animaux. Il s’agit d’un nouvel épisode de la franchise développée par Giants Software qui nous proposera des améliorations visuelles ainsi qu’un nouveau système de cycles saisonniers, qui apportera comme principale nouveauté : la neige. Le jeu est jouable aussi en ligne jusqu’à 8 joueurs sur consoles et 16 joueurs sur PC et l’on y retrouve plus de 400 machines et outils et 100 marques officielles comme Fendt ou encore Massey Fergusson.

Weird West

Développé par WolfEye Studios, un nouveau studio de développement formé en partie par des anciens de chez Arkane Studios, Weird West est un jeu d’action/RPG qui nous emmène découvrir les mystères du Far West. À la fois plongé dans l’ambiance western et fantastique, ce jeu en vue du dessus laissera une certaine liberté au joueur quant à ses approches pour progresser dans ce monde. Une Weird West Definitive Edition est sortie le 8 mai 2023 sur PS5 et Xbox Series.