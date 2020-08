Gotham Knights

Gotham Knights est un Action-RPG développé par Warner Bros Games. Le jeu nous permet de contrôler Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood dans un univers où Batman est décédé. Les quatre membres de la Bat-Family doivent alors protéger Gotham des super-vilains et de la Cour des Hiboux, dont la menace plane sur la ville. Le jeu reprendra les codes de la série Arkham, et ajoutera une partie RPG ainsi que la possibilité de jouer en coopération à deux joueurs.