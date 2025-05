PlayStation Plus Extra : 6 jeux vont quitter le service en juin, dont Monster Hunter Rise, Rogue Legacy 2 et Inscryption

C’est la dure loi de la rotation des services d’abonnement. L’annonce des nouveaux jeux du mois à venir sur le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium se succède de celle qui indique les titres sortants. Et si le mois dernier a pu voir pas moins d’une vingtaine de jeux s’en aller, dont des titres PlayStation Studios comme inFAMOUS Second Son, une toute petite sélection concernera les départs de juin.