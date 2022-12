After Us

After Us est un jeu d'aventure et d'exploration développé par Piccolo Studio et édité par Private Division. L'histoire nous fait suivre Gaïa, l'esprit de la vie, dans un monde post-humanité emprunté de surréalisme. Le joueur ou la joueuse se retrouve sur une Terre brisée qui montre les déboires de la société sur notre planète. L'objectif sera de sauver l'âme des animaux éteints et d'utiliser divers pouvoirs pour avancer et faire face aux dangers.