Inscryption

Inscryption est un jeu de cartes roguelite développé par Daniel Mullins Games et édité par Devolver Digital. Se déroulant dans un univers particulièrement glauque et dérangeant, le titre vous proposera une expérience sombre associant construction de decks, énigmes façon escape game et horreur psychologique. Votre objectif : percer à jour les secrets de la cabane de Leshy.