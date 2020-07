Rogue Legacy 2

Présenté avec une direction artistique totalement nouvelle, Rogue Legacy 2 reprend et améliore certaines mécaniques de son prédécesseur comme le système unique de rogue-lite généalogique, tout en incorporant de nouvelles idées dans la recette. On peut citer par exemple un nouveau système d’armes unique par classe, un système de traits revisité, et un nouveau type d’item qui accordera à vos héros des capacités permanentes pour accéder à des nouvelles zones, renforçant le côté metroidvania de cet épisode.