Pipa illusoire Phantom Blade Zero : comment le reconstituer ?

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En progressant dans la quête des mystères de Phantom Blade Zero, vous allez pouvoir suivre l’histoire d’Harmonie et de sa mère. Tandis qu’il s’avère relativement simple de reconstituer les premières parties du pipa grâce aux indications de la quête, terminer sa reconstruction ne s’avère pas si possible. Dans ce guide, on vous explique comment compléter cette quête tout en vous épargnant les éléments superflus de la quête. 

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Source : ActuGaming

Comment reconstruire le pipa illusoire dans Phantom Blade Zero ?

Bien que vous ayez déjà deux morceaux du pipa illusoire sur Phantom Blade Zero, vous allez devoir remplir un prérequis important pour être en mesure de le reconstruire : parler à Myst. C’est une chose qui se fait aussi naturellement que la collecte des deux premières parties du pipa illusoire dans la mesure où le jeu vous “force” à faire sa rencontre.

À tout le moins, pour ce qui est de la dernière partie au sein du Lac Meigu, les choses sont un peu plus subtiles. En effet, vous devez en amont terminer la quête “L’attrait de la vanité”. Cette quête vous demande globalement de retrouver toutes les fleurs mémorielles dispersées un peu partout sur le lac. Il vous sera utile de les chercher puisqu’elles sont toutes indiquées sur votre carte.

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Source : ActuGaming

Une fois chose faite, vous pourrez alors vous rendre à la Maison de la musique de Meigu pour affronter Yan Qiansui qui détient les cordes du pipa. Sans la complétion de cette quête, vous aurez beau vous montrer à cet emplacement et rien ne se passera.

Comment battre Yan Qiansui dans Phantom Blade Zero ?

Yan Qiansui est une adversaire tout à fait facilement à battre lorsque l’on connaît sa mécanique. Cette musicienne est totalement immunisée aux attaques lorsque sa garde n’est pas brisée. Ainsi, pour briser rapidement sa posture, vous devez impérativement parer les boules bleues qui apparaissent lorsqu’elle attaque.

Les rouges, quant à elles, ne peuvent pas être parées, alors il faudra jouer à un peu jeu d’adresse pour parvenir à parer les bonnes boules. Enfin, une fois sa posture brisée, vous aurez tout le luxe pour lui asséner vos meilleurs combos pour faire baisser sa barre de vie.

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Source : ActuGaming

À quoi sert le pipa illusoire dans Phantom Blade Zero ?

À l’instar des autres armes spectrales, le pipa illusoire est utile pour dévoiler de nouvelles zones dans Phantom Blade Zero. Comme le Canon tigre, la Crinière flamboyante ou encore la Citrouille dorée, le pipa illusoire vous sera surtout utile pour accéder à des zones bloquées par une mystérieuse brume.

À tout le moins, le pipa illusoire ne sert pas uniquement à ça : vous allez pouvoir compléter la quête “D’où viennent les pleurs” qui vous permettra de compléter une longue suite de quêtes pour Harmonie et sa mère.

Cela dit, vous pourrez aussi accéder à l’une des zones secrètes de Phantom Blade Zero, au nord du Lac Meigu, pour fouler le Mont de l’emprisonnement afin de terminer la quête “D’où viennent les pleurs”, mais aussi “Manoir rouge” avec la quête “L’Illusion du Héraut”.

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Source : ActuGaming

Voilà, vous savez maintenant tout sur le pipa illusoire de Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui saura sans doute vous aider lors de votre pérégrination.

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