Lac Meigu Phantom Blade Zero : comment rejoindre cette région ?

Comment rejoindre le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero ?

Le Lac Meigu est l’une des nombreuses régions de Phantom Blade Zero. Elle est totalement optionnelle. Cela dit, elle reste quand même nécessaire si vous souhaitez compléter des quêtes secondaires, affronter de nombreux boss ou encore ramasser de nouvelles armes.

Ainsi, même si l’histoire principale ne vous fait pas passer par ce lac, sa complétion est presque essentielle pour obtenir une bonne fin sur le jeu. Du coup, comment on s’y rend ?

Pour rejoindre le Lac Meigu, vous devez tout d’abord débloquer la Crinière flamboyante que vous obtiendrez à Pangzhen. Ensuite, avant de vous rendre dans le Domaine illusoire, il vous suffira de vous diriger vers la cloche “Carrefour du Pavillon du Savoir” pour brûler les racines qui enchevêtrent le chemin qui mène vers les quais de la ville.

Source : ActuGaming

Depuis cet endroit, vous serez en mesure de progresser vers les Quais de Pangzhen. En suivant naturellement la quête qui vous demandera de trouver le bateau du capitaine vous pourrez naviguer sur l’étendue d’eau pour enfin être au Lac Meigu.

Que réserve le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero ?

Le Lac Meigu est une zone considérée comme secondaire, à l’instar du Campement du Mandat dans Phantom Blade Zero. Aucune quête principale (jaune) ne sera à remplir, mais de nombreuses missions importantes, comme celles d’Harmonie, mais aussi de moins essentielles comme celle de Zhang, de l’Ombre amicale ou encore du frère de Xiu.

Bien évidemment, vous trouverez dans cette zone de nombreux documents, des fleurs mémorielles, des ressources d’artisanat en pagaille, mais aussi de nouvelles armes pour compléter votre arsenal.

Source : ActuGaming

Alors, même si le Lac Meigu est une zone optionnelle, elle reste malgré tout nécessaire pour progresser dans Phantom Blade Zero. D’ailleurs, vous devez avancer dans cette zone pour vous donner les meilleures chances d’obtenir l’une des meilleures fins de Phantom Blade Zero.

Et voilà pour le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero. Sachez que si vous avez d’autres questions, notamment sur le Campement du Mandat, notre rubrique Guides vous délivrera toutes les réponses à vos questions !