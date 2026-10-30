Lac Meigu Phantom Blade Zero : comment rejoindre cette région ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Lors de votre pérégrination dans Phantom Blade Zero, vous allez souvent entendre parler du Lac Meigu. Sauf qu’à force de progresser dans le jeu, vous n’allez pas tomber sur ce dernier. Alors, que faut-il faire pour rejoindre cette fameuse zone énigmatique ? Dans ce guide, on vous explique comment rejoindre le Lac Meigu en toute simplicité !

Phantom-Blade-Zero-lac-meigu-vignette
Source : ActuGaming

Comment rejoindre le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero ?

Le Lac Meigu est l’une des nombreuses régions de Phantom Blade Zero. Elle est totalement optionnelle. Cela dit, elle reste quand même nécessaire si vous souhaitez compléter des quêtes secondaires, affronter de nombreux boss ou encore ramasser de nouvelles armes.

Ainsi, même si l’histoire principale ne vous fait pas passer par ce lac, sa complétion est presque essentielle pour obtenir une bonne fin sur le jeu. Du coup, comment on s’y rend ?

Pour rejoindre le Lac Meigu, vous devez tout d’abord débloquer la Crinière flamboyante que vous obtiendrez à Pangzhen. Ensuite, avant de vous rendre dans le Domaine illusoire, il vous suffira de vous diriger vers la cloche “Carrefour du Pavillon du Savoir” pour brûler les racines qui enchevêtrent le chemin qui mène vers les quais de la ville.

Phantom-blade-zero-lac-meigu
Source : ActuGaming

Depuis cet endroit, vous serez en mesure de progresser vers les Quais de Pangzhen. En suivant naturellement la quête qui vous demandera de trouver le bateau du capitaine vous pourrez naviguer sur l’étendue d’eau pour enfin être au Lac Meigu.

Que réserve le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero ?

Le Lac Meigu est une zone considérée comme secondaire, à l’instar du Campement du Mandat dans Phantom Blade Zero. Aucune quête principale (jaune) ne sera à remplir, mais de nombreuses missions importantes, comme celles d’Harmonie, mais aussi de moins essentielles comme celle de Zhang, de l’Ombre amicale ou encore du frère de Xiu.

Bien évidemment, vous trouverez dans cette zone de nombreux documents, des fleurs mémorielles, des ressources d’artisanat en pagaille, mais aussi de nouvelles armes pour compléter votre arsenal.

Phantom-blade-zero-lac-meigu-2
Source : ActuGaming

Alors, même si le Lac Meigu est une zone optionnelle, elle reste malgré tout nécessaire pour progresser dans Phantom Blade Zero. D’ailleurs, vous devez avancer dans cette zone pour vous donner les meilleures chances d’obtenir l’une des meilleures fins de Phantom Blade Zero.

Et voilà pour le Lac Meigu dans Phantom Blade Zero. Sachez que si vous avez d’autres questions, notamment sur le Campement du Mandat, notre rubrique Guides vous délivrera toutes les réponses à vos questions !

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Jing Ye, le hors-la-loi Phantom Blade Zero : comment battre ce boss ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-Jing-Ye

Canon tigre Phantom Blade Zero : où le trouver ?

pc ps5
Canon tigre Phantom Blade Zero : où le trouver ?

Crinière flamboyante Phantom Blade Zero : où la débloquer ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-Crinière-Flamboyante-vignette

Citrouille dorée Phantom Blade Zero : où trouver cette arme spectrale ?

pc ps5
Phantom-Blade-Zero-citrouille-dorée-vignette
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
pubg
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
xbox series
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one switch 2
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
pc ps5 xbox series
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
pc switch 2
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
switch switch 2
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
pc ps5
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5