Clé du campement du mandat Phantom Blade Zero : où trouver cette clé ?

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À votre arrivée dans le village de Lu, dans Phantom Blade Zero, vous remarquerez très rapidement qu’une habitation est inaccessible : le campement du mandat. Pour accéder à cette zone, vous aurez besoin de la clé de la porte extérieure du campement du Mandat, mais il y a un hic : elle est introuvable dans le village de Lu. C’est pour cette raison qu’on a composé ce guide, afin d’éclairer vos lumières sur cette énigmatique clé.

Phantom-Blade-Zero-campement-mandat
Source : ActuGaming

Où se trouve la clé du campement du Mandat dans Phantom Blade Zero ?

Les clés, dans Phantom Blade Zero, peuvent se trouver de trois façons différentes : dans la zone à laquelle elle est liée, en résolvant des quêtes ou bien en se montrant patient.

Pour la clé de la porte extérieure du campement du Mandat, il est question de la dernière option. En effet, vous ne pouvez pas obtenir cette clé au village de Lu. En réalité, vous devez progresser dans Panghzen pour mettre la main sur cette dernière.

Ce n’est que dans la deuxième partie de la ville, puis en ayant éliminé Gu Wanyue, que vous serez en mesure de récupérer cette clé. Fort heureusement, la revenante gémissante est un boss obligatoire, ainsi, il est impossible pour vous de passer à côté de cette clé.

Phantom-blade-zero-citrouille-dorée-2
Source : ActuGaming

Que faire au campement du Mandat de Phantom Blade Zero ?

On vous conseille de visiter cette zone avant de continuer votre pérégrination au sein de Panghzen. Vous pourrez trouver de nombreuses fleurs de mémoire, des pierres sombres, de l’ambre, mais aussi des armes spectrales utiles pour votre exploration.

On pense notamment à la citrouille dorée qui s’avère être nécessaire pour ouvrir certains endroits de la Forêt rouge, du village de Lu ou encore de Pangzhen.

Phantom-blade-zero-citrouille-dorée-3
Source : ActuGaming

Bien évidemment, vous allez croiser de nombreux adversaires et des boss assez puissants, mais cette étape sera essentielle pour débloquer de nombreuses choses dans les différentes régions de Phantom Blade Zero.

Et voilà pour la clé du campement du mandant dans Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides disponibles dans la rubrique Guides pour avoir toutes les astuces sur le jeu !

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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