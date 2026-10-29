Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC

La version PC est boostée gratuitement

Resonance of Fate est un RPG qui aura marqué de son empreinte la génération PS3/360, même s’il ne s’est pas fait connaître du grand public. Avec son gameplay très spécial consistant à déterminer des trajectoires pour vos personnages afin qu’ils puissent tirer sur tout ce qui bouge dans des arènes (c’est difficile à expliquer en quelques mots), le jeu sortait du carcan habituel des JRPG de l’époque.

Comme il existait malgré tout une niche de nostalgiques, le studio Tri-Ace a décidé en 2018 de sortir une version 4K pour Resonance of Fate. Aujourd’hui, cette version est mise à jour avec un DLC gratuit sorti de nulle part, apparu sur Steam sans prévenir. Ce « High Resolution Texture Pack » offre ce à quoi on peut s’attendre, c’est-à-dire de meilleures textures pour la version PC, mais pas seulement. Si ce n’est pas noté sur Steam, Noisy Pixel indique de son côté que cette mise à jour permet d’aller jusqu’à 120 images par seconde, tout en profitant d’un mode x2 pour que le jeu tourne plus rapidement.

Une bonne excuse pour relancer ce jeu atypique, à condition de disposer en premier lieu de la version 4K sur Steam, qui est encore vendue au prix fort (34,99 €).