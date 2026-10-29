Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC
Voir des remasters de jeux sortir tous les deux jours est courant, mais voir des remasters de remasters est plus inhabituel (enfin, sauf chez Naughty Dog). C’est pourtant presque ce qui est en train de se passer autour de Resonance of Fate, RPG très sous-estimé qui a eu droit à une première refonte en 2018, et qui se refait une cure de jouvence sur PC aujourd’hui.
La version PC est boostée gratuitement
Resonance of Fate est un RPG qui aura marqué de son empreinte la génération PS3/360, même s’il ne s’est pas fait connaître du grand public. Avec son gameplay très spécial consistant à déterminer des trajectoires pour vos personnages afin qu’ils puissent tirer sur tout ce qui bouge dans des arènes (c’est difficile à expliquer en quelques mots), le jeu sortait du carcan habituel des JRPG de l’époque.
Comme il existait malgré tout une niche de nostalgiques, le studio Tri-Ace a décidé en 2018 de sortir une version 4K pour Resonance of Fate. Aujourd’hui, cette version est mise à jour avec un DLC gratuit sorti de nulle part, apparu sur Steam sans prévenir. Ce « High Resolution Texture Pack » offre ce à quoi on peut s’attendre, c’est-à-dire de meilleures textures pour la version PC, mais pas seulement. Si ce n’est pas noté sur Steam, Noisy Pixel indique de son côté que cette mise à jour permet d’aller jusqu’à 120 images par seconde, tout en profitant d’un mode x2 pour que le jeu tourne plus rapidement.
Une bonne excuse pour relancer ce jeu atypique, à condition de disposer en premier lieu de la version 4K sur Steam, qui est encore vendue au prix fort (34,99 €).