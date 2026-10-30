Ordres des zones Phantom Blade Zero : quel est l’ordre à suivre pour les régions ?

Dans quel ordre devriez-vous visiter les zones de Phantom Blade Zero ?

Arpenter le mode semi-ouvert de Phantom Blade Zero peut être grisant, or, avec une petite erreur d’itinéraire on peut se faire rouler dessus par le premier boss venu ou passer à côté de la moitié du jeu sans comprendre pourquoi. Ainsi, on a composé ce guide pour vous permettre de ne rien louper du jeu, car des régions cachées… Il y en a !

Du coup, pour faire simple, on peut séparer Phantom Blade Zero en deux parties. La trame principale, qui fait avancer l’histoire et pose les jalons de l’aventure à un rythme cohérent. Puis, les zones secondaires, qui sont loin d’être du remplissage. Au contraire, c’est là que l’univers prend vie, que les histoires secondaires se développent et que tu récupères l’équipement qui va bien.

Certaines zones secondaires peuvent être accessibles très tôt, mais d’expérience, les boss étaient peut-être un poil trop challengeants, tandis que d’autres se sont avérés être un vrai jeu d’enfant. Ainsi, on tente de vous guider, pour vous donner quelques repères d’exploration.

Vallée du ruisseau larmoyant (trame principale)

Forêt rouge (trame principale)

Village de Lu (trame principale)

Pangzhen (trame principale)

Campement du Mandat (secondaire)

Lac Meigu (secondaire)

Mont de l’emprisonnement (secondaire)

Domaine illusoire (trame principale)

Pourquoi effectuer les zones secondaires à la fin de Phantom Blade Zero ?

Le Campement du Mandat, le Lac Meigu et le Mont de l’emprisonnement sont préférables d’être effectués après la complétion de Pangzhen pour la simple et bonne raison que de nombreuses quêtes vont s’ajouter à mesure que vous progresserez dans la zone.

Ainsi, pour être certains d’avoir toutes vos chances pour le dernier rush final, il est conseillé de s’occuper des zones secondaires avant la toute fin du jeu.

Source : S-Game

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