Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants

Un départ tonitruant sur Steam

Phantom Blade Zero va-t-il suivre le même chemin que Black Myth Wukong ? Pas certain, tant les chiffres réalisés par le jeu de Game Science frôlent la démesure, mais le titre de S-Game démarre en tout cas de manière très impressionnante. Alors qu’il vient de sortir, Phantom Blade Zero a atteint un pic à plus de 455 000 personnes connectées en simultané au moment où l’on écrit ces lignes, et cela ne fait que grossir de minute en minute (10 000 personnes de plus entre l’instant où l’on a commencé cet article et le moment où il a été publié).

Pour remettre les choses en perspective, Crimson Desert, qui est pourtant l’un des cartons de l’année, avait atteint un pic à 276 000 personnes. Autre succès de 2026, Resident Evil Requiem s’était arrêté à un score de 344 000 personnes. Pour un jeu solo, c’est déjà un bel exploit, mais pour une nouvelle licence, c’est encore plus remarquable. Cela ne nous dit pas à combien d’exemplaires le jeu s’est déjà vendu, puisque l’on ignore si le plébiscite est similaire pour la version PS5 du jeu. Et ce, sans édition physique, puisque celle-ci sortira en 2027.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos guides sur Phantom Blade Zero.