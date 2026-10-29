Citrouille dorée Phantom Blade Zero : où trouver cette arme spectrale ?

Où se trouve la Citrouille dorée dans Phantom Blade Zero ?

La Citrouille dorée ne se trouvera pas dans la Forêt noire, le village de Lu ou encore à Pangzhen de Phantom Blade Zero. Pour faire simple, la citrouille dorée est une arme spectrale que vous pourrez trouver dans le campement du Mandat.

Pour parvenir à obtenir cette arme spectrale, vous allez devoir affronter un adversaire de taille : Wan Jun, le brise-cuivre. C’est un colosse au marteau, la fameuse Citrouille dorée à long manche, qui garde la porte du Mandat de toutes âmes non invitées qui souhaitent passer.

Source : ActuGaming

Il sera important d’esquiver son attaque rouge et noire, car il inflige des dégâts majeurs qui peuvent tuer en un seul coup si vous n’avez pas trouvé assez de fleurs de mémoire. Sinon, les parades feront largement l’affaire pour le mettre à terre. On vous conseille de prendre votre temps face à cet adversaire, parce que bien qu’il ait une parole maladroite et une attitude un peu loufoque, sa puissance est bien réelle.

Comment rejoindre le campement du Mandat dans Phantom Blade Zero ?

Le campement du Mandat est une zone que vous pouvez rejoindre à mi-chemin de la complétion de la zone de Pangzhen. Pour faire simple, vous allez inévitablement croiser le chemin de Gu Wanyue, une chanteuse que vous entendrez lorsque vous visiterez la seconde partie de la ville des morts.

Une fois éliminée, vous allez devoir plonger dans un puits, puis dans les souterrains de ce dernier. Sur un cadavre, la clé qui ouvre la porte extérieure du campement du Mandat sera à vous.

Il vous suffira alors de vous rendre au village de Lu pour ouvrir la porte et progresser vers cette toute nouvelle zone.

Vous savez maintenant tout sur la clé du campement du mandat dans Phantom Blade Zero. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides qui sauront vous aiguiller dans votre pérégrination.