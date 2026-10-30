Clé du pavillon Tianxiang Phantom Blade Zero : où la trouver ?

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En vous baladant dans Pangzhen, de Phantom Blade Zero, vous remarquerez rapidement que de nombreuses clés vous manquent pour fouiller les habitations ; c’est d’ailleurs le cas pour le pavillon Tianxiang. Dans ce guide dédié, on vous explique comment obtenir cette clé.

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Source : ActuGaming

Comment obtenir la clé du pavillon Tianxiang dans Phantom Blade Zero ?

Parmi les nombreuses clés nécessaires pour fouiller à 100 % la ville de Pangzhen dans Phantom Blade Zero, vous aurez besoin de celle du pavillon Tianxiang. Pour obtenir cette clé, vous aurez besoin de progresser dans l’histoire jusqu’à rejoindre le passage secret de l’auberge de l’Ordre. Une fois que vous aurez rencontré Myst, il vous suffira d’utiliser le couloir à droite de cette dernière pour rejoindre ledit passage secret.

Dans ce passage, vous aurez de nombreuses personnes avec qui converser. Certains n’ont rien d’intéressant à vous dire, tandis que d’autres vous donnent des quêtes. C’est notamment le cas de l’une des marionnettes artistes.

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Source : ActuGaming

Elle vous remettra de la poudre de fard à faire brûler en ville pour attirer l’attention d’un ancien admirateur. Ainsi, la quête “La vedette” va se déclencher. En vous rendant sur place, puis en faisant brûler le far, des adversaires apparaîtront, puis une fois le combat terminé, la clé sera enfin en votre possession.

Que trouve-t-on dans le pavillon Tianxiang de Phantom Blade Zero ?

Le pavillon Tianxiang vous permettra de terminer la quête “La vedette”, mais aussi de mettre la main sur le matériau de forge de l’âme d’arme “Ruban de danseuse” qui permet de forger l’âme de l’Épée agile du serpent. Mais aussi un talisman offensif en rendant l’éventail à la marionnette.

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Source : ActuGaming

Comment terminer la quête “La vedette” dans Phantom Blade Zero ?

En arrivant au pavillon, vous allez devoir trouver l’éventail de la marionnette pour être en mesure de terminer la quête “La vedette”. Pour parvenir à rejoindre l’opéra principal, c’est aussi simple, mais on n’y pense pas : sautez sur la balustrade située à côté de l’escalier cassé, pour prendre assez de hauteur pour ensuite sauter sur l’escalier.

Il n’est pas coutume de faire ce genre de mouvement sur Phantom Blade Zero, ainsi, il y a de fortes chances pour que de nombreuses personnes se trouvent décontenancées en entendant le scintillement d’un coffre à l’étage et voyant des objets violets à ramasser impossibles à atteindre.

Et c’est tout ce que vous devez savoir concernant le pavillon Tianxiang dans Phantom Blade Zero. Si vous avez d’autres questions par rapport aux quêtes ou des accès verrouillés par une clé, sachez que nous avons une pléthore d’astuces à vous proposer dans notre rubrique Guides !

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Date de sortie : 29/10/2026

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