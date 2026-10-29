GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park

Avec une fonctionnalité que personne n’attendait

Les spectateurs de South Park ont eu la surprise de voir des images inédites de GTA 6 passer à l’écran, puisque le jeu était pleinement intégré à un bout de sketch dans le dernier épisode en date de la série.

Du gameplay de GTA 6 vient d'être dévoilé… dans South Park ! — ActuGaming (@actugaming.net) 2026-10-29T08:04:48.164Z

Ici, le show se moque de l’hyperréalisme vendu par Rockstar (montrant que le studio a un peu de second degré) en nous montrant les images d’un chien en train de faire ses besoins sur la plage, avec son maître qui ramasse ses déjections dans un sac poubelle. Jason lance ensuite un objet sur le maître en question pour lui subtiliser le sac, afin de frapper le maître avec la crotte de son chien.

On n’en attendait pas moins d’une série comme South Park qui est très portée sur ce genre de blagues, mais il est amusant de voir que Rockstar s’est prêté au jeu pour promouvoir son titre d’une drôle de manière, en n’hésitant pas à se moquer un peu de lui-même et des attentes autour de GTA 6.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.