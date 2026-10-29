Crinière flamboyante Phantom Blade Zero : où la débloquer ?

Où se trouve la Crinière flamboyante dans Phantom Blade Zero ?

Dans Phantom Blade Zero, la Crinière flamboyante ne se trouvera pas dans la Forêt noire, le village de Lu ou encore dans le campement du Mandat. Pour faire simple, la Crinière flamboyante est une arme spectrale que vous pourrez trouver à Pangzhen.

Bien qu’elle intervienne tardivement dans l’histoire, cette dernière vous est donnée en suivant l’histoire principale, soit le chapitre qui concerne Flamme, le danseur à tête de lion. Une fois arrivé à la Salle de danse du lion, donc après avoir rendu visite au père de Yu’er, vous devrez fouiller la zone pour récupérer un mécanisme qui permettra de fabriquer la tête de lion.

Source : ActuGaming

Ensuite, vous devrez affronter Flamme, le maître de la danse du lion, pour récupérer l’armature de la tête de lion, puis rendre visite à un vieil ami à Soul pour activer le pouvoir enflammé de la Crinière flamboyante. On vous épargne les détails, car toutes ces étapes sont obligatoires pour terminer l’histoire de Phantom Blade Zero. Ainsi, il suffit de se montrer patient pour enfin profiter de cette arme spectrale.

Peut-on revenir dans les précédentes zones de Phantom Blade Zero ?

Oui ! Vous pouvez revenir dans les précédentes zones de Phantom Blade Zero et on vous le conseille d’ailleurs. Il y a de nombreuses quêtes qui demandent de voyager d’une région à une autre et le déblocage de nouvelles armes spectrales vous permettra d’y faire de nouvelles découvertes.

Ainsi, une fois que vous avez la Crinière flamboyante ou encore la Citrouille dorée, n’hésitez pas à aller dans les précédentes zones pour découvrir les derniers secrets de ces zones déjà maintes et maintes fois foulées.

Source : ActuGaming

Maintenant que vous savez tout sur la méthode d’obtention de la crinière flamboyante, n’hésitez pas à consulter nos autres guides. On vous explique comment obtenir d’autres armes spectrales, notamment la citrouille dorée !