Canon tigre Phantom Blade Zero : où le trouver ?

Où se trouve le Canon tigre dans Phantom Blade Zero ?

Dans Phantom Blade Zero, le Canon tigre ne se trouvera pas dans les premières régions. Honnêtement, vous allez attendre assez longtemps avant de pouvoir mettre la main dessus : elle se trouve à Pangzhen.

Néanmoins, elle n’intervient pas pendant la phase d’exploration de la zone, mais bien à la fin de cette dernière. En effet, une fois que vous aurez terminé de fouler Pangzhen, puis le Domaine illusoire, vous serez confronté à un boss.

Source : ActuGaming

Pour éviter le spoil, on ne vous dévoilera pas son identité, mais ce boss vous “donnera” son canon pour que vous puissiez ensuite l’utiliser pour ouvrir les divers accès fermés des précédentes zones. Ainsi, le Canon tigre vous reviendra naturellement, alors ne vous préoccupez plus de lui et continuez sereinement votre aventure.

Peut-on revenir dans les précédentes zones de Phantom Blade Zero ?

Oui ! Vous pouvez revenir dans les précédentes zones de Phantom Blade Zero et on vous le conseille d’ailleurs. Avant de partir à la poursuite de l’ennemi juré de Soul, prenez le temps de visiter les précédentes zones pour ouvrir les nombreux coffres

Ainsi, une fois que vous avez le Canon tigre ou encore la Citrouille dorée, voire la Crinière flamboyante, n’hésitez pas à aller dans les précédentes zones pour découvrir les derniers secrets de ces zones déjà maintes et maintes fois foulées.

Source : ActuGaming

Maintenant que vous savez tout sur la méthode d’obtention du Canon tigre, n’hésitez pas à consulter nos autres guides. On vous explique comment obtenir d’autres armes spectrales, notamment la Citrouille dorée et la Crinière flamboyante !