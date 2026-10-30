Mont de l’emprisonnement Phantom Blade Zero : comment débloquer cette zone ?

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Le Mont de l’emprisonnement est l’une des zones secondaires de Phantom Blade Zero qui pourra passer sous le nez de nombreux joueurs. Pour parvenir à le débloquer, il faut scrupuleusement suivre une suite de quêtes secondaires qu’on vous détaille ci-dessous pour vous assurer la quasi-complétion du jeu de S-Game.

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Source : ActuGaming

Comment débloquer le Mont de l’emprisonnement dans Phantom Blade Zero ?

Le Mont de l’emprisonnement est la zone qui se trouve au nord du Lac Meigu dans Phantom Blade Zero. Pour parvenir à la rejoindre, vous devez disposer du pipa illusoire. Ainsi, vous êtes dans l’obligation de suivre la quête secondaire d’Harmonie et de sa mère.

Pour y parvenir, il faudra suivre la suite de quête d’Inanis “L’illusion d’Inanis” à la Forêt rouge, puis vous mettre en quête du pipa illusoire “Pipa illusoire” tout en poursuivant votre enquête sur les pleurs d’Harmonie “D’où viennent les pleurs” et “L’attrait de la vanité”.

Phantom-blade-zero-mont-emprisonnement
Source : ActuGaming

De ce fait, il sera important de suivre scrupuleusement toutes ces quêtes pour alors être en mesure d’en apprendre davantage sur Harmonie et Inanis.

Que réserve le Mont de l’emprisonnement dans Phantom Blade Zero ?

Le Mont de l’emprisonnement est une zone cruciale si vous souhaitez obtenir une meilleure fin dans Phantom Blade Zero. Dans la mesure où la fin de votre partie sera à l’image de votre progression dans les quêtes secondaires, le Mont de l’emprisonnement se trouve être le point final de nombreuses quêtes de longues dates. On pense notamment à la quête “D’où viennent les pleurs”, mais aussi au “Manoir rouge”.

Sans cette zone, vous passez à côté de deux trames narratives très intéressantes pour fleurir votre expérience de jeu. Alors, en plus des matériaux, des pièces d’équipement et des ressources d’amélioration de personnages comme les pierres noires, les ambres sha-chi ou encore les fleurs mémorielles… Le Mont de l’emprisonnement s’avère donc être une zone aussi importante qu’une région de la trame principale.

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Source : ActuGaming

Voilà, vous savez maintenant tout sur la façon de rejoindre cette zone secrète de Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions concernant le jeu, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous fournira une pléthore d’article astuce !

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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