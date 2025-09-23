Palworld se la joue aussi Animal Crossing avec un spin-off, Palworld: Palfarm

Les Pals à la ferme

Malgré l’attaque de Nintendo, Pocketpair sait qu’il a de l’or entre les mains avec Palworld, et c’est pourquoi il compte le décliner à toutes les sauces. Le studio a ainsi révélé l’existence de Palworld: Palfarm, un nouveau spin-off d’envergure pour le jeu, qui prend cette fois la forme d’une expérience un peu plus cozy où seule la récolte compte. Vous allez pouvoir développer votre propre ferme en compagnie de vos Pals, sans totalement maltraiter vos Pals (enfin presque).

Votre but sera ici de multiplier les plantations et d’aller récolter des matériaux dans les grottes pour faire pousser les recoins de votre habitation, tout en vous liant d’amitié aux différents Pals des alentours dans un vrai petit village. Mais puisque l’on parle de Palworld, il y a toujours un twist avec un peu de violence étant donné que certains Pals voudront tout de même mettre vos plans en péril et attaquer votre ferme. Ce spin-off sera également jouable à plusieurs avec des sessions en multijoueur, pour interagir avec de vrais humains en plus des Pals.

Pocketpair n’a pas encore annoncé de date de sortie pour ce Palworld: Palfarm, qui est prévu sur PC pour le moment. On imagine que le studio veut déjà sortir la version 1.0 de Palworld, qui devrait arriver en 2026.