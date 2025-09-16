Palworld : La version 1.0 du jeu est maintenant prévue pour sortir en 2026

Moins de mises à jour pour cette fin d’année

Pocketpair se garde bien de donner une date précise pour la sortie de la version 1.0 de Palworld, mais le studio affirme aujourd’hui qu’elle est prévue pour 2026. Dans une nouvelle vidéo, le responsable de la communication, Bucky, déclare que cette version embarquera avec elle pas mal de nouveautés, mais également beaucoup de correctifs :

« Bien que nous ayons de nombreuses idées sur la direction que nous souhaitons prendre pour Palworld, nous devons également commencer à réfléchir à Palworld 1.0. Au-delà du simple ajout de nouveau contenu, il y a beaucoup de peaufinage à faire avant que Palworld ne puisse sortir de l’accès anticipé. Ce n’est un secret pour personne, Palworld présente de nombreux défauts et bugs, et nous voulons prendre le temps de les corriger avant la sortie du jeu. Dans cette optique, nous prévoyons de commencer ce nettoyage cette année. Notre objectif est de sortir Palworld l’année prochaine, en 2026, et nous pensons que prendre le temps de corriger ces problèmes dès maintenant permettra d’améliorer le jeu. »

Il précise dans le même temps que c’est pour cette raison que le studio fera profil bas pour le reste de l’année. Une mise à jour est bien prévue pour cet hiver, mais elle ne sera pas aussi massive que celle du début d’année :

« Nous souhaitons simplement être transparents sur notre orientation et sur l’évolution du développement de Palworld. Le développement de Palworld ne ralentit pas, bien au contraire. Palworld 1.0 sera une étape majeure pour nous, et nous avons prévu une quantité considérable de contenu pour cette mise à jour. Plutôt que de nous précipiter, nous pensons que poser les bonnes fondations dès maintenant permettra d’obtenir un meilleur jeu. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet, et nous espérons que nos fans le seront aussi. Nous prévoyons de partager très prochainement quelques aperçus de Palworld 1.0. »

Palworld est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.