Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing

« Metamorph utilise Morphing sur Animal Crossing », « c’est très efficace »

Dans Pokémon Pokopia, vous incarnez un Metamorph transformé en humain chargé de transformer un paysage dépouillé en un véritable paradis pour Pokémon. Le titre propose une expérience centrée sur la création et la vie tranquille : cultiver des légumes, récupérer des ressources, construire du mobilier et des maisons pour les Pokémon.

Vous pourrez apprendre des capacités aux Pokémon rencontrés. Par exemple, « Feuillage » de Bulbizarre servira à faire pousser de la verdure tandis que « Pistolet à O » de Carapuce sera utile pour arroser les plantes séchées. Le jeu comprendra aussi un cycle jour-nuit lié à l’heure réelle, une météo changeante, et des zones avec des caractéristiques uniques.

Une ambiance tranquille et communautaire qui rappelle évidemment Animal Crossing. Aucune date précise n’a encore été annoncée, juste une fenêtre de sortie en 2026 pour la Switch 2 uniquement. D’après les premières images, on peut espérer une sortie également sur la première Switch (avec quelques concessions techniques), mais il faudra encore patienter avant d’obtenir des informations officielles à ce sujet.