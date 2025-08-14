Of Peaks and Tides : Un nouveau jeu de survie en monde ouvert annoncé, propulsé par l’Unreal Engine 5

Déjà jouable à la Gamescom

Si tous les jeux de survie ont la mauvaise habitude de tous se ressembler, Of Peaks and Tides compte tirer parti de ses influences orientales pour se démarquer du reste. Vous voici plongé sur les terres du Lushland, déchiré par une terrible guerre entre les cieux et l’Humanité et désormais rempli de reliques du monde passé. Les cataclysmes déclenchés par les divinités font toujours rages, et vous devrez trouver des ressources adéquates pour combattre certaines créatures mythologiques parfois gigantesques.

Of Peaks and Tides nous fait également la promesse que le monde réagira à notre façon de jouer, avec un moteur physique « intuitif ». Le système de combat vous laissera libre dans la manière d’aborder les ennemis rencontrés, avec plusieurs stratagèmes qui pourront être mis en place. Que ce soit pour la gloire de l’Humanité ou simplement pour assurer votre survie, vos choix devraient vous amener à rencontrer diverses situations, et surtout diverses catastrophes.

CyancookGames prévoit de présenter son jeu lors de la Gamescom qui aura lieu du 20 au 24 août prochain. Puisqu’il a déjà droit à une démo jouable sur le salon, on imagine que sa sortie en accès anticipé (on suppose que ce sera le format choisi) n’est plus très loin de nous, même si aucune date n’a encore été annoncée. Une page Steam est néanmoins ouverte pour plus d’informations.