Valheim

Valheim est un jeu de survie qui se déroule dans un univers inspiré par la mythologie nordique, composé de vikings et de menaces divines à affronter. Valheim nous permet de créer notre propre personnage afin de survivre dans un monde hostile, où chaque partie est différente. Le titre propose alors un grand aspect de craft et de construction de camp, avec des matériaux à trouver pour construire sa fortification. Il est aussi possible de partir à l'aventure jusqu'à 10 joueurs pour trouver des boss à combattre, le tout à bord d'un navire que l'on peut également construire soi-même. Plusieurs biomes sont disponibles et le jeu sera régulièrement mis à jour jusqu'à la sortie complète.