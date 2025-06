Nouvelle console, partenariat avec AMD, intelligence artificielle… Xbox officialise sa prochaine génération en vidéo

Un PC aux allures de console ?

Dans cette courte vidéo mettant en scène la nouvelle présidence de Xbox, Sarah Bond, le groupe américain annonce de nombreuses informations capitales pour l’avenir de la marque, à commencer par le renouvellement du partenariat avec le constructeur AMD dans le cadre d’un « accord stratégique pluriannuel » pour co-concevoir les puces de sa gamme d’appareils. On pense notamment à sa console de nouvelle génération pour promouvoir un nouveau gap de fidélité graphique, de qualité visuelle et de gameplay immersif, mais nous jugerons sur pièce tant cette génération s’est avérée finalement en deçà des discours commerciaux.

Et qui dit gamme d’appareils veut dire forcément rappel du slogan martelé partout par Xbox cette année, « This is an Xbox ». Le groupe américain semble redoubler d’effort pour sa prochaine génération qu’il officialise ici, mettant fin aux rumeurs persistantes comme quoi Xbox aurait pu arrêter la production de consoles premium dès la prochaine génération.

Il n’en est évidemment pas question ici, avec même l’appui de multiples appareils et services comme les consoles portables (dont la dernière Rog Xbox Ally officialisée récemment et prévue pour cette année), mais aussi le PC, le cloud et tous les accessoires en rapport avec ces appareils.

Une stratégie multisupport qui constitue l’une des pierres angulaires de la marque, qui tente de se démarquer de l’écosystème plutôt fermé de ses concurrents (PlayStation et Nintendo) en ouvrant au maximum son écosystème pour le proposer au plus grand nombre, sur toujours plus d’appareils et en gardant ses sauvegardes et progressions intactes, en conservant l’intégralité de sa bibliothèque qui demeurera rétrocompatible de la manière la plus exhaustive possible.

Sarah Bond ne s’est pas arrêtée là puisque, bien qu’elle n’ait pas mentionné de console portable propriétaire à l’avenir, a annoncé l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle, notamment pour renforcer l’expérience utilisateur, on l’imagine par le biais de communication avec Copilot, l’intelligence artificielle propriétaire de Microsoft.

L’intelligence artificielle qui pourrait de manière non négligeable aider à gérer l’arrivée d’autres boutiques en ligne, et non plus seulement celle d’Xbox, si on en croit le teasing réalisé par Sarah Bond. Une expérience qualifiée de « non verrouillée dans un seul magasin ou liée à un seul appareil ». Pour cela, les équipes d’Xbox travaillent en étroite collaboration avec l’équipe Windows pour en faire ce que la présidence nomme de « plateforme numéro 1 » à l’avenir. On imagine avec ces propos débarquer bientôt dans l’écosystème vert des boutiques alternatives (et concurrentes dans l’absolu) comme Steam, GOG ou encore l’Epic Games Store.

Sacrée ambition qu’on ne demande qu’à découvrir dans les prochaines années, les rumeurs insistantes parlant d’une sortie plus rapprochée que son principal concurrent qui a lui aussi abordé la question de la prochaine génération (avec AMD également), coïncidence ? Comme on dit, il n’y a plus qu’à…