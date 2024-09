PlayStation indique que les consoles vont rester au coeur de sa stratégie et prépare déjà l’avenir avec AMD pour sa PS6

Le côté « plug and play » restera la force des consoles

Après la PS5 Pro, il y aura forcément une PS6 ou une autre machine avec un autre nom de la part de PlayStation. Tout le monde le sait, malgré les changements qui sont arrivées dans notre industrie, de plus en plus tournée vers les services, le cloud et le dématérialisé. Et au cas où ce n’était pas encore assez clair, Hideaki Nishino, co-PDG de PlayStation aux côtés de Hermen Hulst, a tenu à le repréciser lors d’une interview avec Nikkei, relayée par VGC. Dans celle-ci, il déclare que PlayStation continuera à s’intéresser au marché des consoles, puisque ces dernières offrent un confort que l’on ne retrouve pas ailleurs :

« Je pense qu’avec les appareils mobiles, de nombreux jeux affichent des publicités et les PC sont difficiles à configurer, mais avec la PlayStation, une fois que vous l’allumez, vous pouvez profiter immédiatement du contenu que vous avez acheté. La boutique où vous achetez des jeux offre également une expérience intuitive car les produits sont présentés de manière facile à comprendre. »

Il précise également que malgré ce cœur d’activité, PlayStation va encore plus investir dans le monde du PC à l’avenir :

« Nous essayons d’augmenter notre part du marché global des jeux en développant également du contenu pour les PC. Il ne fait aucun doute que les consoles seront au cœur de notre activité, mais en proposant des titres pour d’autres plateformes que les consoles, nous atteindrons un panel plus large de clients. »

Pas question de délaisser un marché au profit d’un autre donc, du moins dans un futur plus ou moins proche.

AMD sera à nouveau le partenaire de PlayStation sur la prochaine génération

Et concernant la prochaine génération, le travail a déjà débuté. Ou du moins, les négociations auprès des fabricants de composants. Reuters a publié une nouvelle enquête aujourd’hui dans laquelle on apprend que le groupe Intel était en compétition avec AMD pour la fabrication de puces pour la PS6 de PlayStation. C’est finalement AMD qui aurait remporté la bataille en 2022, en signant un partenariat avec Sony pour sa future console.

Intel perd ici un très gros client potentiel puisque ce contrat aurait été amené à produire des composants pouvant rapporter des milliards de dollars, selon les sources de Reuters. Un choix calculé selon Reuters, qui n’était pas qu’une question de prix, puisque passer de la PS5 utilisant déjà AMD à une PS6 utilisant des composants Intel aurait mis en péril la rétrocompatibilité. C’était l’un des sujets mis sur la table par Sony, mais ce sont finalement les gros sous qui ont parlé puisque Reuters évoque une mésentente concernant les profits d’Intel, tandis qu’AMD serait arrivé avec un tarif plus abordable.

Est-ce que Sony a vraiment envisagé l’option Intel ou a joué de cette compétition pour faire baisser les prix d’AMD, ça, ça reste à voir. Reuters indique qu’il y a bien eu des rendez-vous sur plusieurs mois entre Sony et Intel, ce qui laisse penser que cette possibilité était envisageable.