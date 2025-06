Sony salue le lancement de la Switch 2 et rappelle que la PS5 est sur un créneau bien différent

Sur un grand écran, Sony veut rester roi

De nombreuses questions ont été posées au grand patron de SIE durant cet échange, notamment pour savoir si le groupe était inquiet à l’idée que la Switch 2 offre une concurrence plus rude maintenant que la console est plus puissante qu’une Switch et que Nintendo a amélioré ses relations avec certains éditeurs tiers.

Hideaki Nishino a d’abord admit que le succès de la Switch 2 était une bonne nouvelle pour tout le monde, avant de préciser qu’il ne fallait pas nécessairement la voir comme une rivale de la PS5, cette dernière étant adressée à un autre marché (retranscription fournie par VGC) :

« Nous suivons de près l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, y compris les actions des autres acteurs du marché. De plus, les catalyseurs du marché sont bénéfiques pour l’ensemble de l’industrie, car ils stimulent l’engouement et la demande. C’est donc formidable de voir des nouveaux produits être lancés. Cependant, comme je l’ai mentionné précédemment, nous avons une stratégie différenciée. La PlayStation 5 est conçue pour une expérience de jeu immersive, notamment grâce aux fonctionnalités innovantes de la manette DualSense. Nous pensons que des performances comparables à celles de la PS5 sont nécessaires pour offrir une expérience exceptionnelle sur grand écran. C’est ainsi que nous proposons une offre unique aux joueurs et aux créateurs de cette génération de consoles. »

Nishino poursuit en admettant que le marché évolue et que cette différence de performances n’est pas forcément souhaitable dans un monde où les éditeurs veulent de plus en plus passer au multiplateforme, loin des exclusivités. Il veut néanmoins s’assurer que la PS5 reste le meilleur endroit pour jouer à tous les jeux :

« Cependant, les stratégies des éditeurs évoluent de plus en plus vers le multiplateforme, permettant ainsi à davantage de plateformes d’avoir le même jeu, ce qui est formidable pour les créateurs. Parmi ces plateformes, notre mission est de rester le meilleur endroit pour jouer et publier. »

Ce sujet en a aussi amené un autre avec l’expansion de PlayStation en dehors de sa PS5, particulièrement sur PC. À ce titre, Hermen Hulst, qui gère les PlayStation Studios, se dit être toujours prudent concernant les portages, surtout pour les jeux solo :

« Il est important de comprendre que nous accordons une grande importance à la sortie de nos licences en dehors de notre console pour toucher de nouveaux publics, et que nous adoptons une approche très mesurée et réfléchie. Nos titres phares, en particulier solo, sont un véritable atout. L’atout différenciateur de la console PlayStation, je dirais, réside dans la mise en avant des performances et de la qualité du matériel. Nous voulons donc garantir aux joueurs la meilleure expérience possible avec ces titres. Nous réfléchissons attentivement à la manière de les proposer sur d’autres plateformes, et si oui, comment. »

Nishino termine en assurant que Sony ne devrait pas opérer le même virage que Microsoft concernant le multiplateforme pour le moment, étant donné que PlayStation est en forme.