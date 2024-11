Voici les nommés des Game Awards 2024 dans chaque catégorie

La liste complète des nommés pour les Game Awards 2024

Et comme chaque année, peut-être encore plus aujourd’hui tant le climat actuel est tendu, la liste devrait faire l’objet de nombreux débats. Cela a même commencé il y a quelques jours puisque l’on a découvert que les DLC et extensions étaient désormais éligibles pour le titre de meilleur jeu de l’année, de quoi soulever de nombreuses incompréhensions (il fallait bien récompenser From Software, vous comprenez). L’occasion de rappeler que les Game Awards ne sont qu’une cérémonie parmi d’autres, certes plus médiatisée mais dont la légitimité n’est pas supérieure au reste.

Sur ce, nul doute que vous souhaitez voir si cette édition peut aussi être vue comme étant une vaste supercherie et ainsi jurer sur tous les toits (et on vous comprend), alors voici les nommés des Game Awards 2024 :

Jeu de l’année

Astro Bot

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor ReFantazio

Meilleure direction

Astro Bot

Balatro

Black Myth Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor ReFantazio

Meilleure narration

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2 Remake

Meilleure direction artistique

Astro Bot

Black Myth Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor ReFantazio

Neva

Meilleure bande-son

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor ReFantazio

Silent Hill 2 Remake

Stellar Blade

Meilleur design audio

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2 Remake

Meilleure performance

Briana White – Final Fantasy VII Rebirth

Hannah Telle – Life is Strange: Double Exposure

Humberly Gonzalez – Star Wars Outlaws

Luke Roberts – Silent Hill 2 Remake

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II

Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Games for Impact (les jeux ayant un « message »)

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

Meilleur jeu service/support

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur premier jeu

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Meilleur jeu mobile

AFK Journey

Balatro

Pokémon TCG Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur jeu d’action

Black Myth Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleur jeu d’aventure

Astro Bot

Prince of Persia: the Lost Crown

Silent Hill 2 Remake

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring; Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Meilleur jeu de combat

Dragon Ball Sparking Zero

Granblue Fantasy Versus Rising

Marvel vs Capcom Collection: Arcade Classics

Multiversus

Tekken 8

Meilleur jeu familial

Astro Bot

Princess Peach Showtime

Super Mario Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Mythologie Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sport/racing

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleure adaptation

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon

Tomb Raider: La Légende de Lara Croft

Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4 Beyond

Monster Hunter Wilds

Créateur de contenu de l’année

CaseOh

IlloJuan

Techo Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Meilleur jeu esport

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur sportif esport

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

ZMJJKK

Meilleure équipe esport

Bilibili Gaming

Gen.G

Navi

T1

Team Liquid

Astro Bot et Final Fantasy VII Rebirth collectent le plus de nominations avec 7 chacun, tandis que Metaphor ReFantazio en est à 6. Balatro et Silent Hill 2 Remake plafonnent quant à eux à 5 nominations. Que pensez-vous de cette liste ?