Game Awards 2024 : Les remakes, remasters, DLC, packs d’extension et nouvelles saisons de jeu seront éligibles dans toutes les catégories

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, futur GOTY 2024 ?

Officialisée le week-end dernier dans la rubrique FAQ du site des Game Awards et relayée par plusieurs médias dont Eurogamer, cette information n’a pas manqué de faire parler, notamment sur les réseaux sociaux. Si une partie des joueurs et des joueuses sont favorables à ce changement, d’autres ont plus de difficultés à l’accepter, et ce même s’il a bien été précisé que nommer un remake, remaster, DLC, pack d’extension et/ou nouvelle saison d’un jeu dépendrait de différents facteurs pris en compte par le jury, à l’image du travail créatif et technique derrière, de la quantité et qualité du contenu supplémentaire ajouté et son rapport qualité-prix.

Rappelons aussi que les Game Awards 2023 avait déjà ouverts la porte à ce type d’éligibilité avec les nominations de Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake ainsi que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty dans plusieurs catégories mais sans les récompenser pour autant. Une situation qui évoluera peut-être cette année avec des productions comme Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2 Remake, Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part II Remastered ou encore Elden Ring: Shadow of the Erdtree pour ne citer qu’elles.

Les catégories et jeux nommés aux Game Awards 2024 seront dévoilés aujourd’hui, ce lundi 18 novembre, à partir de 17h30 sur YouTube. Quant aux gagnants, ils seront révélés pendant la cérémonie qui sera diffusée dans la nuit du 12 au 13 décembre en France. A suivre.