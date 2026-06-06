Marvel 1943: Rise of Hydra ne sortira pas avant 2027, au plus tôt

Au moins, le jeu existe encore

À ce stade, on peut même se demander si Marvel 1943: Rise of Hydra existe encore. Paramount nous a assuré que c’est bien le cas, mais tout le retard accumulé du titre a de quoi nous faire douter. Shawn Kittelsen, qui est maintenant à la tête de la production chez Paramount Games Studio, affirme cependant que le jeu existe auprès d’IGN :

« Ça arrive. il est jouable. J’ai ma manette Bob l’Éponge sous la main, mais le jeu est sur mon disque dur. Je peux donc tester le jeu. On continue le développement, mais Amy et son équipe ont de grandes ambitions quant à la qualité qu’ils visent. C’est une équipe relativement petite vu la qualité AAA qu’ils proposent. Ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, c’est ce à quoi ressemble le jeu. On le développe avec une fraction des ressources utilisées pour les autres jeux AAA du même genre, et on essaie vraiment de mettre en place un nouveau modèle de développement beaucoup plus responsable et durable. »

Il explique avoir tiré des leçons des échecs de l’industrie ces dernières années, même si cela peut provoquer des retards. C’est pourquoi, lorsqu’on lui demande si le jeu sortira en 2026, il répond que ce n’est probablement pas le cas :

« Il a donc été décidé, plutôt que de précipiter la sortie du jeu, de privilégier la qualité et de laisser le temps à l’équipe de peaufiner son développement. C’est ce que nous faisons. Nous avons confiance en Amy et en toute l’équipe, nous les soutenons, et le jeu sortira lorsqu’il sera prêt. Mais le projet est bien réel et nous continuons d’y investir. »

Pour le jeu Star Wars, il faudra encore attendre plus longtemps, étant donné que tout le studio se concentre sur le jeu Marvel pour le moment. La patience est donc de mise.