Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Prenez part à la Collecte Effrenée dans la bande-annonce cinématique de la saison lancée aujourd’hui

Esprits et Bus d’extraction au rayon des nouveautés

Un trailer comme à son habitude survolté, qui nous permet de voir les skins du passe de combat en action, notamment John Wick ou encore Dylan, la chasseuse très peu vêtue. Si vous trouvez des Esprits sur l’île, vous pourrez les collecter et les transformer en capacités diverses pouvant vous sauver la mise en cours de partie. L’occasion aussi d’apercevoir la nouvelle île entièrement remarinée pour cette saison. Les parties pourront aussi se terminer prématurément si vous arrivez à vous extraire en équipe grâce au bus qui viendra pour chercher par une faille.

Fortnite Chapitre 7 Saison 3 est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Ne manquez pas notre suivi tout au long de la saison, notamment sur les quêtes et nouveautés des prochaines mises à jour.