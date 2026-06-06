33 Immortals quittera son accès anticipé le 10 juin avec sa version 1.0 et arrive sur Steam

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Après plus d’un an passé en accès anticipé, 33 Immortals s’apprête à franchir un cap important. Le studio canadien Thunder Lotus Games a annoncé que son roguelike coopératif sortira officiellement en version 1.0 le 10 juin 2026. Cette date marquera non seulement la fin de sa période d’accès anticipé, mais aussi l’arrivée du jeu sur Steam.

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33 Immortals Key Art

Expédition 33 Immortals

Lancé en accès anticipé en mars 2025, 33 Immortals nous avait séduits grâce à un concept particulièrement original. Là où la plupart des roguelikes privilégient l’expérience solo ou les petits groupes, le titre de Thunder Lotus mise sur des expéditions coopératives réunissant jusqu’à 33 joueurs simultanément.

On y incarne des âmes rebelles décidées à défier le jugement divin. C’est en tant que groupe soudé que vous devez traverser des niveaux remplis d’ennemis. Cela passe par un minimum de coordination via un système de communication simplifié basé sur des émoticônes afin d’affronter d’imposants boss dans des affrontements à la fois chaotiques et stratégiques. L’objectif étant de survivre, progresser et gagner en puissance au fil des expéditions afin de tenir tête au Courroux divin.

Même si la version 1.0 va apporter énormément d’ajustements, nous vous renvoyons vers notre preview de l’époque si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, nous savons que cette version 1.0 permettra enfin d’accéder à l’intégralité du contenu prévu par les développeurs. Cela signifie l’exploration des trois mondes complets du jeu, chacun proposant ses propres ennemis, mécaniques et défis. Cette mise à jour ajoutera également la cerise sur le gâteau très attendu par la communauté : le combat contre le boss final.

La version finale introduira également l’ensemble du système de progression imaginé par le studio. Il sera possible de débloquer davantage d’améliorations, de relever de nouveaux défis et de profiter d’un contenu enrichi dans chaque région. Plusieurs ajustements d’équilibrage ont également été apportés afin d’améliorer le rythme des parties et la coopération entre les participants.

Le studio évoque aussi une importante série d’améliorations de confort, ainsi que de nouvelles options de personnalisation, histoire de mieux distinguer son personnage parmi les 33 participants. Avec son lancement définitif prévu le 10 juin, le studio espère désormais transformer l’essai et installer durablement son roguelike multijoueur parmi les références du genre. Nous ne manquerons pas de répondre à cette question avec un test complet.

Il faut également préciser que le jeu débarquera sur Steam à la même date. En effet, jusque-là, 33 Immortals était exclusif à Windows et l’Epic Games Store. On imagine qu’il est difficile de se passer d’une audience aussi forte que celle de la plateforme de Valve, surtout pour un jeu coopératif en ligne.

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Date de sortie : 18/03/2025

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