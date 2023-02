Nintendo Switch : Vers une augmentation du prix des jeux ?

L’excitation est à son comble aujourd’hui puisqu’un nouveau Nintendo Direct va être diffusé ce soir, à 23 heures. Les bonnes nouvelles seront certainement légion, avec on l’espère, une présentation en bonne et due forme de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mais il se pourrait également que cette émission nous réserve quelques surprises dont on aurait pu se passer. Le site Nintendo Life a pu remarquer la page de précommande du prochain Zelda avait été modifiée pour laisser apparaitre un prix qui n’avait jamais été atteint par un jeu Switch.

Des jeux Switch prêts à être vendus plus chers ?

Sur cette page, on pouvait voir que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avait été affiché au prix de 69,99 dollars, soit une hausse de 10 dollars par rapport au prix habituel du jeu Switch. Même chose sur le store canadien avec un prix affiché à 84 dollars canadiens. Ce prix a ensuite été retiré, tout comme les précommandes sur certains sites comme GameStop, Amazon US et Best Buy. Si l’on fait la conversion chez nous, cela veut dire que ce Zelda pourrait être affiché à 79,99 €, ce qui serait une première.

On a l’habitude de voir les jeux Switch aux alentours de 59,99 €, mais il existe des exceptions comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui sont disponible à un coût plus élevé. Actuellement, le jeu est disponible en précommande à environ 64,99 €, en espérant que ce tarif n’augmente pas.

Peut-on donc s’attendre à ce que Nintendo augmente les prix de ces jeux dès ce soir ? Tout est possible, étant donné que Sony et Microsoft ne se sont pas privés de leur côté. L’inflation commence à toucher de plus en plus le Japon (même si elle reste moins importante que chez nous), et même si le constructeur a encore affiché un bilan avec des revenus colossaux, une hausse des prix n’est pas à exclure. Reuters nous a appris que le salaire de base des employés de Nintendo allait quant à lui être augmenté de 10%, justement à cause de la hausse de l’inflation.

Cette hausse de prix pourrait très bien être une erreur ou ne concerner que ce Zelda. Mais on a appris à être un peu pessimiste au vu de la conjoncture actuelle et des prix qui augmentent partout.