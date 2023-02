Nouveau record de ventes pour la Switch qui dépasse la PS4 et la Game Boy

Nintendo vient de dévoiler les neuf premiers mois de son année fiscale, l’occasion pour l’entreprise japonaise de montrer à nouveau les muscles avec des ventes de Switch et de jeux toujours au top. On fait le point sur la mise à jour des chiffres.

La Switch double deux machines d’un coup

Commençons par le plat de résistance avec une Nintendo Switch qui se porte à merveille avec un total de 122.5 millions de machines vendus. La période des fêtes (et surtout la sortie d’un duo Pokémon) a permis d’atteindre des ventes chiffrées à 8.22 millions d’unités entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2022 inclus. Cette prouesse lui permet ainsi de dépasser d’abord la PS4 (117.2 millions d’unités), mais surtout la Game Boy et ses 118.69 millions d’unités vendues. Même si l’objectif semble difficile, elle ne lui reste plus qu’à prendre la première place de la Nintendo DS et ses 154.02 millions de ventes.

Même s’il faut tout de même souligner une baisse du nombre de ventes par rapport à 2021, elle demeure la console la plus vendue de 2022 devant la PS5. Il faut aussi préciser que, comme le note Nintendo, des soucis de pénuries (notamment des semi-conducteurs) ont entrainé une baisse de la production de consoles vers la fin de l’été. Ces chiffres restent en tout cas très impressionnants surtout lorsque l’on sait que la Switch souffle ses six bougies d’existence.

Des jeux qui se vendent comme des petits Pokémon

Nintendo a également fait le point sur les ventes de ses jeux et là encore, on atteint des records surtout avec Pokémon Écarlate et Violet qui tirent le gros lot pour un lancement. Voici donc le top 10 des meilleurs ventes de jeu sur Switch :

Mario Kart 8 Deluxe – 52 millions Animal Crossing: New Horizons – 41.59 millions Super Smash Bros. Ultimate – 30.44 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 millions Pokemon Épée et Pokemon Bouclier – 25.68 millions Super Mario Odyssey – 25.12 millions Pokémon Écarlate et Violet – 20.61 millions Super Mario Party – 18.79 millions Ring Fit Adventure – 15.22 millions Pokemon: Let’s Go, Pikachu! et Pokemon: Let’s Go, Evoli! – 15.07 millions

On constate aussi l’incroyable constance de Mario Kart 8 Deluxe qui est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps derrière Wii Sports et ses 82.9 millions. Parmi les autres mises à jour des ventes, on peut mettre en avant un Xenoblade Chronicles 3 à 1.81 million de ventes, Splatoon 3 à 10.13 millions d’exemplaires ou encore Bayonetta qui confirme ses 1.04 million depuis sa récente sortie. On n’oublie pas Légendes Pokémon Arceus qui réalise une belle prouesse avec 14.63 millions de jeu écoulés.

On imagine que ce n’est pas prêt de flancher surtout à l’approche du très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui devrait bien booster les ventes.