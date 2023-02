Un nouveau Nintendo Direct sera diffusé le 8 février

Les rumeurs disaient vraies, un Nintendo Direct aura bien lieu en février, ce qui était totalement inattendu quand le constructeur avait déjà choisi ce mois l’an dernier, et l’année précédente et ainsi de suite… On ne s’étonnera donc pas du fait que Nintendo soit enfin prêt à nous parler de son catalogue de 2023, qui compte déjà quelques titres d’importance que l’on espère revoir durant cette nouvelle présentation, qui aura lieu demain.

Quand aura lieu le Nintendo Direct de février ?

Rendez-vous demain à 23:00 pour un Nintendo Direct d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l'année 2023. Suivez-le ici 🎥 : https://t.co/dPAzencYic pic.twitter.com/AF4ZJYgDoZ — Nintendo France (@NintendoFrance) February 7, 2023

Beaucoup de bruits de couloir se dirigeaient vers un Nintendo Direct pour cette semaine et ils ont vu juste. Ce Nintendo Direct aura donc lieu le mercredi 8 février à 23 heures (heure française), avec 40 minutes d’annonces au programme.

Nintendo vient de rendre son dernier bilan financier et est maintenant prêt à nous parler de la suite de cette année 2023, en se contrant en premier lieu sur les jeux à venir sur Switch durant la première moitié de l’année. On s’attend logiquement à ce que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom soit la star du programme, tout comme Pikmin 4 qui devrait nous montrer un peu plus d’images, voire nous indiquer une date de sortie. N’oublions pas Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, qui sera le jeu du mois de mars pour le constructeur. Evidemment, on espère que des surprises sont aussi au programme, avec sans doute quelques portages à la clé.

On se donne donc rendez-vous dès demain à 23h pour en savoir plus. Vous retrouverez un résumé complet du Nintendo Direct direct sur notre site et sur notre chaîne YouTube après la diffusion de l’émission.