The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande, voici où l'acheter

Seulement 100 jours nous séparent aujourd’hui de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L’un des titres les plus attendus de ces dernières années devrait bientôt refaire parler de lui à l’occasion d’un supposé et hypothétique Nintendo Direct dans le mois de février, mais pour le moment, c’est silence radio du côté de chez Nintendo, qui a tout de même pris le temps d’ouvrir les précommandes chez différents revendeurs en ligne.

Où précommander The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Certains sites affichaient le jeu depuis un moment déjà (on parle de plusieurs années), mais tout vient d’être régulé aujourd’hui, ce qui laisse penser que le jeu est sur le point de refaire parler de lui.

D’ici là, il est possible de réserver son exemplaire du jeu dès maintenant chez plusieurs revendeurs. On ignore encore si une édition collector sera au programme (comme une potentielle Nintendo Switch OLED aux couleurs du jeu), mais l’édition standard du jeu est aujourd’hui affichée au prix de 64,99 €, même si ce prix devrait descendre un petit peu au fil des semaines. Voici où précommander The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom :

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai (du moins, on l’espère) en exclusivité sur Nintendo Switch.