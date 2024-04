The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est à son prix le plus bas grâce aux French Days chez Amazon

Où trouver The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix ?

En ce moment et pour plusieurs jours, les French Days battent leur plein. Cette période de promotions permet de mettre la main sur tout un tas d’offres qui concernent presque tous les domaines, dont le jeu vidéo. Il est donc possible de faire quelques bonnes affaires sur certains jeux lors des French Days. Surtout quand Amazon met en place une offre spéciale avec le code FD10, qui permet d’obtenir 10 euros de réduction dès qu’un produit dépasse la barre des 50 €. Si cela peut donc s’appliquer pour plein de jeux, autant viser les titres qui n’ont pas la chance de bénéficier de bons plans en temps normal, ou très peu.

Donc, les jeux Nintendo. Et surtout The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le titre est affiché chez le revendeur au prix de 51,49 €, ce qui lui permet donc d’entrer dans le cadre de l’offre d’Amazon. Si vous entrez le code FD10 au moment de l’achat, vous obtiendrez donc The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour 41,49 € seulement, soit un prix relativement bas pour un jeu dont le tarif ne va pas descendre significativement avant des lustres.