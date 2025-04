L’application mobile des versions Switch 2 des derniers Zelda vous laissera parfois réparer vos armes plus facilement

Pouvoir jouer à Zelda: Breath of the Wild et Zelda: Tears of the Kingdom en 60 images par secondes est déjà un argument pour la Switch 2, même si l’on aurait préféré ne pas repasser à la caisse pour obtenir les versions Switch 2 de ces jeux (via une upgrade de 10 €, ou via l’abonnement de la console). Mais ces versions seront également compatibles avec une fonctionnalité plutôt utile avec les « Zelda Notes » sur mobiles, via l’application Nintendo Switch Online. Celles-ci vous permettra de suivre votre avancée plus facilement dans le jeu, et comme cela a été pointé par le vidéaste Zeltik (et relayé par Eurogamer), les avantages de l’application ne s’arrêtent pas là.