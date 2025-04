The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of The Kingdom reviennent en version améliorée sur Switch 2

Hyrule plus beau que jamais

Offrant des références absolues du monde ouvert, The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pouvaient quand même nous laisser un léger goût amer au niveau de ses performances techniques. Et d’entrée, leur version Nintendo Switch 2 nous promet un meilleur framerate ainsi qu’une meilleure résolution.

Le HDR sera également supporté pour une gamme de couleurs plus intense tandis que les graphismes de manière générale seront plus fins. Autre atout que de la Switch 2 que l’on retrouvera ici : la présence de temps de chargement réduits.

Si retourner en Hyrule vous intéresse, comptez bien entendu sur un transfert des données de sauvegarde, et même sur un deuxième fichier séparé pour recommencer depuis le début sans supprimer le premier playthrough.

Mais si les graphismes, c’est très bien, les fonctionnalités de gameplay supplémentaires, c’est encore mieux. Avec Zelda Notes, disponible depuis la future Nintendo Switch App, vous pourrez bénéficier de tout un tas de features gadget améliorant votre expérience du jeu.

L’appli Zelda Notes pour approfondir l’expérience

En premier lieu, un assistant vocal de navigation sera disponible pour vous diriger vers un marqueur posé sur la map. Ça peut être un Korogu ou un sanctuaire, par exemple.

On aura également droit à un récap complet du pourcentage de complétion pour chaque point d’intérêt, allant des simples puits aux entrées de cavernes en passant bien entendu par les tours d’observation.

Les ennemis vaincus, le nombre d’armes ramassées, le temps passé dans Hyrule et même des médailles qui soulignent vos différents exploits rendront plus concret votre suivi de progression. Vous avez l’âme compétitive ? Et bien comparez vos exploits avec ceux des joueurs et joueuses en ligne.

L’application comprend aussi des mémoires vocales, des récits inédits qui seront racontées par Zelda elle-même. Dans Tears of the Kingdom, ces souvenirs concerneront également deux autres personnages.

Zelda Notes ouvre la porte du partage puisque via le pouvoir Duplicata de TotK, permettant de stocker des créations, accède à une étape supérieure avec la possibilité de rendre disponible un plan de construction auprès de la communauté ou des réseaux sociaux (ou d’en recevoir un). Et tout cela marche aussi avec des matériaux et de l’équipement.

Enfin, des ultimes friandises viennent parachever la présentation de l’appli, comme des photos retouchables ou la possibilité d’obtenir un bonus ingame, comme des cœurs en plus via un système de roulette quotidien.

The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of The Kingdom seront disponibles au lancement de la Switch 2, soit le 5 juin 2025. Une mise à niveau sera proposée aux détenteurs et détentrices des version Switch première du nom, à un prix encore inconnu.