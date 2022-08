MultiVersus : Deux nouveaux personnages dataminés et une référence à Matrix ?

Les fuites s’enchaînent pour MultiVersus. La surprise de l’ajout prochain de Black Adam et de Stripe a été gâché par un écran de lancement mis un peu trop vite en ligne, mais ça ne s’arrête pas là. Lorsque la fuite ne vient pas du côté du studio ou de ses partenaires, ce sont les dataminers qui prennent le relais. Aujourd’hui, des références à deux nouveaux personnages ont été trouvés, ainsi qu’une autre liée à une grande saga de films, Matrix.

AisulMV a partagé sur Twitter des informations en provenance du dataminage du jeu, avec des répliques qui sont doublées par Christopher Swindle, qui a doublé le personnage de Beetlejuice dans Lego Dimensions.

Tout laisse à penser que ce dernier pourrait rejoindre le casting de MultiVersus, avec des répliques qui font directement penser au personnage. On en trouve également qui pourraient faire penser à la présence de la Méchante sorcière de l’Ouest du Magicien d’Oz, qui serait elle aussi jouable.

Evidemment, on restera prudent sur ce dataminage. Le récent exemple de Gandalf nous a montré que les plans peuvent changer, et puisque pour le moment, il ne s’agit que de lignes de dialogues, il est encore un peu trop tôt pour certifier que ces deux personnages seront jouables un jour.

