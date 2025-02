MultiVersus : Le réalisateur du jeu prend la parole après les menaces reçues par l’équipe suite à l’arrêt des serveurs

Warner Bros ne prévoit toujours pas de remboursement

Même si le jeu n’était pas aussi populaire qu’à ses débuts en bêta, MultiVersus avait encore une petite communauté qui attendait avec impatience les nouveaux personnages. Lorsque certaines personnes (qui ont notamment investi pas mal d’argent in-game) ont appris que la saison 5 serait la dernière, et qu’Aquaman et Lola Bunny viendraient clore le casting du jeu, la tension est montée d’un cran. L’équipe de Player First Games aurait ainsi été menacée, et c’est ce que le réalisateur Tony Huynh regrette dans un message posté sur les réseaux sociaux :

« Je sais que c’est douloureux pour tout le monde, et je sais que tous les membres de PFG le ressentent aussi, mais je dois le dire, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et de dire, mais quand il y a des menaces de préjudice, ça dépasse les limites. J’espère que vous pourrez prendre du recul et réaliser que c’est un moment extrêmement triste pour l’équipe. Je suis en deuil profond à propos de ce jeu. Personne ne voulait ce résultat et ce n’était pas par manque d’attention ou d’effort. »

Dans le même message, il explique également que le choix des personnages dans un tel jeu est toujours un sujet épineux :

« La sélection des personnages dépend de plusieurs facteurs, notamment du temps de développement, de l’écoute des souhaits de la communauté, de la collaboration avec les détenteurs de propriété intellectuelle et des approbations, de la disponibilité d’une opportunité de marketing croisé et, bien sûr, de l’inspiration de l’équipe pour créer le personnage. Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte. »

Derrière les illuminés qui menacent des employés qui n’ont pas de pouvoir dans ce genre de décisions, on retrouve également des plaintes plus fondées sur les packs Fondateurs dont les bonus deviennent aujourd’hui un peu plus caduques avec la fin des mises à jour. Warner Bros ne compte pour autant pas procéder à un quelconque remboursement suite à cela.