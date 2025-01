La saison 5 de MultiVersus sera la dernière, Warner Bros arrête les frais et va débrancher le jeu en ligne

Deux personnages en plus avant de tout débrancher

Il y avait peu d’espoir que MultiVersus relève la tête tant il est déserté aujourd’hui. C’est pourquoi il était temps de mettre fin à un long calvaire, et le studio Player First Games annonce que la saison 5 du jeu prévue pour la semaine prochaine sera également la dernière. Elle inclura les personnages d’Aquaman et Lola Bunny, et après cela, ne vous attendez plus à aucune nouveauté en jeu :

« Après mûre réflexion, notre prochaine saison servira de mise à jour finale du contenu saisonnier du jeu. La saison 5 de MultiVersus débutera le 4 février 2025 et se poursuivra jusqu’au 30 mai 2025, ajoutant deux nouveaux personnages jouables à la liste : Aquaman de DC et Lola Bunny de Looney Tunes. Tout le nouveau contenu de la saison 5, y compris Aquaman et Lola Bunny, pourra être gagné en jouant. Les deux nouveaux personnages seront accessibles lorsque la saison 5 commencera le 4 février : Aquaman via le Battle Pass et Lola en tant que récompense de connexion au calendrier quotidien. »

Dès aujourd’hui, les microtransactions sont stoppées et il n’est plus possible d’acheter de la monnaie virtuelle, qui reste cependant accessible via des défis en jeu pour débloquer le reste du contenu.

Une version hors-ligne en chemin

Et après le 30 mai, que va-t-il se passer ? Eh bien Player First Games prévoit de débrancher complètement les serveurs à cette date. Cependant, pour ne pas laisser le jeu mourir complètement, un mode hors-ligne sera mis en place d’ici peu pour jouer contre l’IA ou contre des amis en local. Mais après cette date, le jeu ne pourra plus être téléchargé sur les différentes plateformes.

Rappelons que le rachat de Player First Games par Warner Bros date d’il y a quelques mois seulement, en juillet 2024. Difficile de savoir ce qu’il va advenir du studio dorénavant, qui pourrait aussi bien être basculé en support sur d’autres projets ou démantelé pour renforcer des équipes déjà existantes. Mais entre cela, l’échec de Rocksteady et le départ de la tête pensant de Warner Bros Games, le groupe vit mal.