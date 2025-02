Warner Bros annule le jeu Wonder Woman et ferme Monolith Productions, Player First Games (MultiVersus) et WB San Diego

Warner Bros Games à la dérive

Quand bien même les signes étaient là, la nouvelle a de quoi causer un choc. Le journaliste déclare ce soir que trois studios vont fermer chez Warner Bros Games, à savoir Monolith Productions, Player First Games (à qui l’on doit MultiVersus) et Warner Bros San Diego, un studio relativement neuf (ouvert en 2019). Puisque Monolith met la clé sous la porte, le jeu Wonder Woman est annulé.

Warner Bros a confirmé l’information en déclarant opérer un « changement stratégique » pour se reconcentrer sur ses licences clés que sont Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones :

« Après un examen minutieux, nous fermons trois de nos studios de développement – Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. C’est un changement stratégique de notre direction qui ne reflète pas la qualité de ces équipes et des talents en leur sein. Le développement du jeu Wonder Woman de Monolith ne va pas continuer. Notre espoir était de donner aux joueurs et aux fans la meilleure expérience possible pour ce personnage iconique, et malheureusement, cela n’est plus possible avec nos priorités stratégiques. »

Le jeu Wonder Woman se trouvait actuellement dans une impasse suite à un reboot il y a de cela plusieurs mois. Malgré le renfort de Warner Bros Games Montréal, le jeu semblait avoir du mal à trouver sur quel pied danser, et même en simplifiant les choses en devant un action-RPG plus basique que prévu, sans le système Nemesis, le projet patinait. C’est malgré tout un sacré aveu d’échec pour Warner Bros, qui dit pourtant vouloir mettre en avant la marque DC et qui annule aujourd’hui un jeu sur l’un de ses personnages les plus iconiques.

Un triste destin pour Monolith Productions, qui a su prouver ce qu’il valait avec L’ombre du Mordor et sa suite. C’est tout aussi triste pour Player First Games, racheté il y a seulement quelques mois, qui n’a donc pas survécu à l’échec de MultiVersus. Quant au studio de San Diego, il n’a pas eu la chance de faire ses preuves.

Malgré cela, Warner Bros dit pouvoir relancer la croissance de Warner Bros Games ainsi que sa rentabilité dès cette année. Avec quels jeux, cela reste à voir, à moins qu’une nouvelle version de Hogwarts Legacy soit bien en préparation. Mais on imagine aussi que tous ses licenciements vont permettre à David Zaslav et ses troupes de faire de sacrées économies (il n’y a pas de petits profits pour les puissants). On notera tout de même que le récent discours de David Haddad sonne plus hypocrite que jamais, ce dernier ayant quitté le bateau juste avant qu’il ne coule alors qu’il était le capitaine qui a mené le navire droit sur l’iceberg.