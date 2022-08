MultiVersus : Black Adam et Stripe (Gremlins) feront aussi partie du casting

C’est aujourd’hui que MultiVersus débute sa saison 1, qui va bientôt accueillir Rick & Morty au sein de son casting de personnages jouables. Si l’on a bien une idée de ce que nous réserve cette première saison, avec l’ajout des modes Arcade et Classé, on ignore encore quels personnages arriveront dans ces prochaines semaines ou dans les prochains mois. Du moins jusqu’à ce qu’une fuite nous montre deux nouveaux combattants pour le jeu.

La hiérarchie du pouvoir dans MultiVersus s’apprête à changer

C’est sur Twitter que FireMonkey a pu montrer un écran de lancement pour MultiVersus, qui a visiblement été mis en ligne un peu trop tôt. Sur ce dernier, on y voit Black Adam, un personnage en provenance de DC Comics et qui sera bientôt incarné sur grand écran par Dwayne Johnson, aka The Rock, ainsi que Stripe, le méchant des Gremlins qui a sans doute causé pas mal de cauchemars à beaucoup d’entre vous lorsque vous étiez plus jeune.

Etant donné la nature de la fuite, difficile de faire les sceptiques ici, même si on attendra l’annonce officielle de ses deux personnages pour certifier leur présence en jeu.

