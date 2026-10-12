Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)

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Cette période folle de fin d’année continue avec de nouvelles sorties jeux vidéo qui ne nous laissent pas un temps de repos. Avant l’accalmie provoquée par GTA 6, tout le monde s’entasse dans la même période, au risque de se faire écraser par la richesse de la proposition. Voici donc ce qu’il ne faudra pas louper cette semaine.

Valor Mortis // Source : One More Level

Les sorties de la semaine

Cette semaine, il faudra donc faire des choix, notamment entre deux jeux qui revisitent certaines périodes françaises à leur sauce, à commencer par Castlevania: Belmont’s Curse qui nous emmène visiter une ville de Paris en proie au chaos à la fin des années 1400. Puis, Valor Mortis va voir du côté de Napoléon avec un Souls-like en vue à la première personne. Et si vous avez besoin d’un peu plus de douceur tout en restant au sein de la capitale, vous pourrez mettre la main à la pâte dans The Witch’s Bakery.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

12 octobre

13 octobre

14 octobre

15 octobre

16 octobre

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Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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