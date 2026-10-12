Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)
Cette période folle de fin d’année continue avec de nouvelles sorties jeux vidéo qui ne nous laissent pas un temps de repos. Avant l’accalmie provoquée par GTA 6, tout le monde s’entasse dans la même période, au risque de se faire écraser par la richesse de la proposition. Voici donc ce qu’il ne faudra pas louper cette semaine.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, il faudra donc faire des choix, notamment entre deux jeux qui revisitent certaines périodes françaises à leur sauce, à commencer par Castlevania: Belmont’s Curse qui nous emmène visiter une ville de Paris en proie au chaos à la fin des années 1400. Puis, Valor Mortis va voir du côté de Napoléon avec un Souls-like en vue à la première personne. Et si vous avez besoin d’un peu plus de douceur tout en restant au sein de la capitale, vous pourrez mettre la main à la pâte dans The Witch’s Bakery.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
12 octobre
- Hubert (PC)
- Colorbound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Sifu (iOS, Android)
- Moonfrost (PC, accès anticipé)
13 octobre
- Valor Mortis (PC, PS5, Xbox Series)
- Planet Zoo 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Deep Dish Dungeon (PC)
- Bob L’Éponge : Les Titans des Marées (Switch)
- Total War: Shogun 2 – Complete Edition (Switch 2)
14 octobre
- Warhammer 40.000: Boltgun 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Witch’s Bakery (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Over the Hill (PC)
15 octobre
- Enshrouded (PC, PS5, Xbox Series)
- Castlevania: Belmont’s Curse (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- It Takes Two (Switch 2)
- Frosthaven (PC)
- Bluey’s Happy Snaps (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)
- Toy Story 3 Complete Edition (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Toy Story: Retro Roundup! (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Ratatan (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Harvest Moon: Echoes of Teradea (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Tormented Souls 2 (Switch 2)
16 octobre
- Tales of Eternia Remastered (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Tenebris Somnia (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Resident Evil 2, 3 et 4 Remake (Switch 2)
- LEGO Harry Potter Collection (Switch 2)