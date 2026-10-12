Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, il faudra donc faire des choix, notamment entre deux jeux qui revisitent certaines périodes françaises à leur sauce, à commencer par Castlevania: Belmont’s Curse qui nous emmène visiter une ville de Paris en proie au chaos à la fin des années 1400. Puis, Valor Mortis va voir du côté de Napoléon avec un Souls-like en vue à la première personne. Et si vous avez besoin d’un peu plus de douceur tout en restant au sein de la capitale, vous pourrez mettre la main à la pâte dans The Witch’s Bakery.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

12 octobre

Hubert (PC)

Colorbound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Sifu (iOS, Android)

Moonfrost (PC, accès anticipé)

13 octobre

14 octobre

15 octobre

16 octobre