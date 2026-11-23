Faye ne changera pas de visage

Prête à tabasser les dieux morts de tous les panthéons dans le prochain God of War: Laufey, Deborah Ann Woll reprendra également du service dans l’adaptation de la série God of War.

Un choix logique pour la production, qui, selon les informations de Deadline, a toujours été dans les plans, les producteurs souhaitant que l’actrice reprenne son rôle de Faye dans la série. Si son casting n’avait pas été annoncé jusqu’ici alors que des épisodes ont été tournés cet été avant la blessure de Hurst, c’est parce que les scènes mises en boîte ne nécessitaient pas que l’actrice soit présente. Ce qui parait logique dans la mesure où Faye n’apparait vraiment que dans God of War Ragnarök, dont l’intrigue sera sans doute adaptée dans la seconde saison (qui sera tournée à la suite de la première).

Connue pour ses rôles dans True Blood et Daredevil, Deborah Ann Woll a surtout eu une carrière au petit écran et sera donc prochainement à l’affiche du prochain jeu de la série, dans lequel Faye va reléguer Kratos au second plan le temps d’une aventure. Il faut croire que son travail sur le jeu a particulièrement plu, ce qui explique pourquoi elle a aussi été retenue pour la série.